Monobank виходить на ринок Польщі з проектом Stereo: вже доступне попереднє замовлення

"Сьогодні ми відкриваємо попереднє замовлення у stereo - новий банківський сервіс у Польщі від творців monobank", - сказано у повідомлення.

Банк повідомляє, ще незабаром українці у Європі отримають:

спілкування українською

дистанційну реєстрацію через "Дію"

цілодобову та людяну підтримку у месенджерах

зручні перекази між картками

безкоштовні перекази в Україну

Зазначається, що перекази з Польщі в Україну - це один із найбільших каналів надходжень валюти до нашої економіки. Тому мета Monobank - дати українцям зручний і безкоштовний інструмент для переказів в Україну.

Повідомляється, що для реєстрації потрібен PESEL (номер запису у польській системі реєстрації населення). При цьому реєстрація доступна також і полякам.

Як повідомлялося раніше, у рейтингу українських банків за кількістю відділень у 2022 році вперше змінився лідер.

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