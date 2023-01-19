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Monobank виходить на ринок Польщі з проектом Stereo: вже доступне попереднє замовлення

Фото: Monobank виходить на ринок Польщі з проектом Stereo (kotcredit.com.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Український Monobank виходить на польський ринок з новим банківським сервісом під назвою Stereo.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Monobank.

"Сьогодні ми відкриваємо попереднє замовлення у stereo - новий банківський сервіс у Польщі від творців monobank", - сказано у повідомлення.

Банк повідомляє, ще незабаром українці у Європі отримають:

  • спілкування українською
  • дистанційну реєстрацію через "Дію"
  • цілодобову та людяну підтримку у месенджерах
  • зручні перекази між картками
  • безкоштовні перекази в Україну

Зазначається, що перекази з Польщі в Україну - це один із найбільших каналів надходжень валюти до нашої економіки. Тому мета Monobank - дати українцям зручний і безкоштовний інструмент для переказів в Україну.

Повідомляється, що для реєстрації потрібен PESEL (номер запису у польській системі реєстрації населення). При цьому реєстрація доступна також і полякам.

Як повідомлялося раніше, у рейтингу українських банків за кількістю відділень у 2022 році вперше змінився лідер.

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MonobankбанкиПольща