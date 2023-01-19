Monobank выходит на рынок Польши с проектом Stereo: уже доступен предварительный заказ

"Сегодня мы открываем предварительный заказ у stereo - новый банковский сервис в Польше от создателей monobank", - говорится в сообщении.

Банк сообщает, что уже скоро украинцы в Европе получат:

общение на украинском

дистанционную регистрацию через "Дію"

круглосуточную и человечную поддержку в мессенджерах

удобные переводы между карточками

бесплатные переводы в Украину

Отмечается, что переводы из Польши в Украину - это один из самых больших каналов поступлений валюты в нашу экономику. Поэтому цель Monobank - дать украинцам удобный и бесплатный инструмент для переводов в Украину.

Сообщается, что для регистрации требуется PESEL (номер записи в польской системе регистрации населения). При этом регистрация доступна также и полякам.

Как сообщалось ранее, в рейтинге украинских банков по количеству отделений в 2022 году впервые сменился лидер.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.