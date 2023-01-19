Monobank виходить на ринок Польщі з проектом Stereo: вже доступне попереднє замовлення
Український Monobank виходить на польський ринок з новим банківським сервісом під назвою Stereo.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Monobank.
"Сьогодні ми відкриваємо попереднє замовлення у stereo - новий банківський сервіс у Польщі від творців monobank", - сказано у повідомлення.
Банк повідомляє, ще незабаром українці у Європі отримають:
- спілкування українською
- дистанційну реєстрацію через "Дію"
- цілодобову та людяну підтримку у месенджерах
- зручні перекази між картками
- безкоштовні перекази в Україну
Зазначається, що перекази з Польщі в Україну - це один із найбільших каналів надходжень валюти до нашої економіки. Тому мета Monobank - дати українцям зручний і безкоштовний інструмент для переказів в Україну.
Повідомляється, що для реєстрації потрібен PESEL (номер запису у польській системі реєстрації населення). При цьому реєстрація доступна також і полякам.
Як повідомлялося раніше, у рейтингу українських банків за кількістю відділень у 2022 році вперше змінився лідер.
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