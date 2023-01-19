Monobank выходит на рынок Польши с проектом Stereo: уже доступен предварительный заказ
Украинский Monobank выходит на польский рынок с новым банковским сервисом под названием Stereo.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Monobank.
"Сегодня мы открываем предварительный заказ у stereo - новый банковский сервис в Польше от создателей monobank", - говорится в сообщении.
Банк сообщает, что уже скоро украинцы в Европе получат:
- общение на украинском
- дистанционную регистрацию через "Дію"
- круглосуточную и человечную поддержку в мессенджерах
- удобные переводы между карточками
- бесплатные переводы в Украину
Отмечается, что переводы из Польши в Украину - это один из самых больших каналов поступлений валюты в нашу экономику. Поэтому цель Monobank - дать украинцам удобный и бесплатный инструмент для переводов в Украину.
Сообщается, что для регистрации требуется PESEL (номер записи в польской системе регистрации населения). При этом регистрация доступна также и полякам.
Как сообщалось ранее, в рейтинге украинских банков по количеству отделений в 2022 году впервые сменился лидер.
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