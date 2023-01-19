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Monobank выходит на рынок Польши с проектом Stereo: уже доступен предварительный заказ

Новина українською →
Четверг 19 января 2023 13:03
Monobank выходит на рынок Польши с проектом Stereo: уже доступен предварительный заказ Фото: Monobank выходит на рынок Польши с проектом Stereo (kotcredit.com.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинский Monobank выходит на польский рынок с новым банковским сервисом под названием Stereo.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Monobank.

"Сегодня мы открываем предварительный заказ у stereo - новый банковский сервис в Польше от создателей monobank", - говорится в сообщении.

Банк сообщает, что уже скоро украинцы в Европе получат:

  • общение на украинском
  • дистанционную регистрацию через "Дію"
  • круглосуточную и человечную поддержку в мессенджерах
  • удобные переводы между карточками
  • бесплатные переводы в Украину

Отмечается, что переводы из Польши в Украину - это один из самых больших каналов поступлений валюты в нашу экономику. Поэтому цель Monobank - дать украинцам удобный и бесплатный инструмент для переводов в Украину.

Сообщается, что для регистрации требуется PESEL (номер записи в польской системе регистрации населения). При этом регистрация доступна также и полякам.

Как сообщалось ранее, в рейтинге украинских банков по количеству отделений в 2022 году впервые сменился лидер.

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Monobank банки Польша
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