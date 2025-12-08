monobank відкрив власний маркетплейс: як працює monoбазар

monobank оголосив про запуск маркетплейсу monoбазар. Платформа дозволяє клієнтам продавати свої речі й купувати безпечно. "Такий собі OLX на мінімалках (поки що)", - розповідають про новий сервіс у банку.

Наразі monoбазар працює в бета-режимі, тому всіх охочих запрошують на тестування.

Основні можливості monoбазару

Оплата частинами. Покупці можуть придбати будь-який товар та розбити суму оплати на частини.

Верифіковані продавці. Усі користувачі monoбазару - верифіковані клієнти monobank, що зменшує ризики шахрайства.

Гроші лише після отримання товару. Продавець отримує кошти лише після того, як покупець забере товар на пошті. Якщо річ не підійде, гроші автоматично повертаються покупцю.

Персональні вітрини. Продавці можуть створити власні сторінки-вітрини з товарами, ділитися ними у соцмережах і збирати підписників, які бачитимуть нові оголошення.

Автоматизований торг. Замість довгих переписок покупець може запропонувати свою ціну. Продавець бачить офер і приймає рішення без додаткового діалогу.

Комісія. До 8 січня комісія за продаж становить 0,1%. Після завершення тестування планують підняти її до 1,9%. Покупець оплачує лише доставку.

Допомога в описі товару. Швидке оформлення оголошення - достатньо коротко описати річ, а штучний інтелект автоматично створить повний опис. "Наша ШІ-шка заповнює за вас довгий опис товару, а вам треба лише сказати про нього декілька слів типу "айфон, 80% батарея, коцаний екран". Так, здається, ви значно заощадите час", - пояснюють у monobank.

Крім того, до 8 січня користувачі можуть взяти участь у благодійній акції. Для цього треба ввімкнути тумблер "Продати на благодійність". У такому випадку вся сума перераховується на "Хартію", а monobank додає аналогічну суму від себе.

Фото: monobank запустив власну платформу - monoбазар (t.me/OGoMono)

Як скористатися сервісом

Щоб потрапити на monoбазар, у банку рекомендують оновити застосунок, потім зайти у Маркет і там окремим розділом буде кнопка Базар.

monobank запрошує користувачів тестувати новий сервіс і залишати відгуки, які допоможуть коригувати розвиток проєкту.