monobank открыл свой маркетплейс: как работает monoбазар

monobank объявил о запуске собственного маркетплейса monoбазар. Платформа позволяет клиентам продавать свои вещи и покупать безопасно. "Такой себе OLX на минималках (пока)", - рассказывают о новом сервисе в банке.

Сейчас monoбазар работает в бета-режиме, поэтому всех желающих приглашают на тестирование.

Основные возможности monoбазара

Оплата по частям. Покупатели могут приобрести любой товар си разбить сумму оплаты на части.

Верифицированные торговцы. Все пользователи monoбазара - верифицированные клиенты monobank, что уменьшает риски мошенничества.

Деньги только после получения товара. Продавец получает деньги только после того, как покупатель заберет товар на почте. Если вещь не подойдет, деньги автоматически возвращаются покупателю.

Персональные витрины. Продавцы могут создать собственные страницы-витрины с товарами, делиться ими в соцсетях и собирать подписчиков, которые будут видеть новые объявления.

Автоматизированный торг. Вместо длинных переписок покупатель может предложить свою цену. Продавец видит офер и принимает решение без дополнительного диалога.

Комиссия. До 8 января комиссия за продажу составляет 0,1%. После завершения тестирования планируется поднять ее до 1,9%. Покупатель же оплачивает только доставку.

Помощь в описании товара. Быстрое оформление объявления - достаточно коротко описать вещь, а искусственный интеллект автоматически создаст полное описание."Наша ИИ-шка заполняет за вас долгое описание товара, а вам нужно лишь сказать о нем несколько слов типа "айфон, 80% батарея, коцаный экран". Так, кажется, вы значительно сэкономите время", - объясняют в monobank.

Кроме того, до 8 января пользователи могут участвовать в благотворительной акции. Для этого нужно включить переключатель "Продать на благотворительность". В таком случае вся сумма перечисляется на "Хартию", а monobank добавляет аналогичную сумму от себя.

Фото: monobank запустил собственную платформу - monoбазар (t.me/OGoMono)

Как воспользоваться сервисом

Чтобы попасть на monoбазар, в банке рекомендуют обновить приложение, затем зайти в Маркет и там отдельным разделом будет кнопка Базар.

monobank приглашает пользователей тестировать новый сервис и оставлять отзывы, которые помогут корректировать развитие проекта.