ua ru
Сб, 30 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Один из розничных банков начнет продавать безналичную валюту населению: каковы условия

Новина українською →
Украина, Суббота 30 июля 2022 14:09
Один из розничных банков начнет продавать безналичную валюту населению: каковы условия Фото: доллары можно будет купить в monobank при условии заморозки на депозите (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк разрешил банкам продавать валюту населению при условии размещения на депозит. Розничный monobank предложит эту услугу без права расторжения договора в течение трех месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию соучредителя банка Олега Гороховского в Facebook.

"На следующей неделе включим покупку валюты в приложении с размещением на трехмесячный срочный депозит. Это то, что разрешил НБУ", - сообщил он.

По его словам, валюту будут продавать по курсам в приложении без дополнительных комиссий.

Напомним, НБУ с начала войны запретил банкам продавать безналичную валюту населению. Однако с 21 июля регулятор немного ослабил ограничения и разрешил покупать валюту на 50 тысяч гривен, но при условии дальнейшего вложения ее на депозит сроком от трех месяцев без возможности досрочного расторжения.

По данным НБУ, ряд банков уже предлагают такую услугу своим клиентам, но большинство банков пока работают над ее внедрением.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины Курс доллара
NEWS
Будет ли дальше расти курс доллара: чего ждать в августе
Будет ли дальше расти курс доллара: чего ждать в августе
DAILY
"Кадыровцы нервничают": что происходит на Запорожской АЭС глазами ее сотрудника
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина "Кадыровцы нервничают": что происходит на Запорожской АЭС глазами ее сотрудника