Один из розничных банков начнет продавать безналичную валюту населению: каковы условия

Национальный банк разрешил банкам продавать валюту населению при условии размещения на депозит. Розничный monobank предложит эту услугу без права расторжения договора в течение трех месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию соучредителя банка Олега Гороховского в Facebook .

"На следующей неделе включим покупку валюты в приложении с размещением на трехмесячный срочный депозит. Это то, что разрешил НБУ", - сообщил он.

По его словам, валюту будут продавать по курсам в приложении без дополнительных комиссий.

Напомним, НБУ с начала войны запретил банкам продавать безналичную валюту населению. Однако с 21 июля регулятор немного ослабил ограничения и разрешил покупать валюту на 50 тысяч гривен, но при условии дальнейшего вложения ее на депозит сроком от трех месяцев без возможности досрочного расторжения.