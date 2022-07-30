Один из розничных банков начнет продавать безналичную валюту населению: каковы условия
Национальный банк разрешил банкам продавать валюту населению при условии размещения на депозит. Розничный monobank предложит эту услугу без права расторжения договора в течение трех месяцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию соучредителя банка Олега Гороховского в Facebook.
"На следующей неделе включим покупку валюты в приложении с размещением на трехмесячный срочный депозит. Это то, что разрешил НБУ", - сообщил он.
По его словам, валюту будут продавать по курсам в приложении без дополнительных комиссий.
Напомним, НБУ с начала войны запретил банкам продавать безналичную валюту населению. Однако с 21 июля регулятор немного ослабил ограничения и разрешил покупать валюту на 50 тысяч гривен, но при условии дальнейшего вложения ее на депозит сроком от трех месяцев без возможности досрочного расторжения.
По данным НБУ, ряд банков уже предлагают такую услугу своим клиентам, но большинство банков пока работают над ее внедрением.