Monobank вдвічі збільшить відсоток за зняття готівки: що відомо

Український необанк Monobank попередив про підвищення відсотка за зняття готівки. Нове правило почне діяти вже з вересня поточного року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал співзасновника Monobank Олега Гороховського.

"З 1.09.2022 платіжні системи, під тиском банків-власників великих банкоматних мереж, більш ніж удвічі підвищать міжбанківський тариф відшкодування за зняття клієнтами інших банків готівки в українських банкоматах", - пише Гороховський.

За словами співзасновника Monobank, чинний тариф на зняття готівки вже не здатний покривати витрати банку. У зв'язку з чим було прийнято рішення підвищити тариф з 0,5% до 0,9% починаючи з 1 вересня.

"Тариф за зняття кредитних коштів залишиться без змін", - додає Гороховський.