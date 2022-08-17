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Monobank вдвічі збільшить відсоток за зняття готівки: що відомо

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Середа 17 серпня 2022 12:09
Monobank вдвічі збільшить відсоток за зняття готівки: що відомо Фото: Monobank вдвічі збільшить відсоток за зняття готівки (monobank-kotcredit-com-ua)
Автор: Сергій Пишкін

Український необанк Monobank попередив про підвищення відсотка за зняття готівки. Нове правило почне діяти вже з вересня поточного року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал співзасновника Monobank Олега Гороховського.

"З 1.09.2022 платіжні системи, під тиском банків-власників великих банкоматних мереж, більш ніж удвічі підвищать міжбанківський тариф відшкодування за зняття клієнтами інших банків готівки в українських банкоматах", - пише Гороховський.

За словами співзасновника Monobank, чинний тариф на зняття готівки вже не здатний покривати витрати банку. У зв'язку з чим було прийнято рішення підвищити тариф з 0,5% до 0,9% починаючи з 1 вересня.

"Тариф за зняття кредитних коштів залишиться без змін", - додає Гороховський.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що monobank нещодавно почав продавати безготівкову валюту населенню.

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