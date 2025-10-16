У monobank стався збій: що не працює
Фото: у роботі Monobank стався збій (Getty Images)
У мобільному застосунку monobank сьогодні, 16 жовтня, стався збій. Користувачі не можуть отримати доступу до сервісу.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Наразі клієнти не можуть скористатися можливостями мобільного застосунка – під час спроби входу система видає повідомлення про помилку.
Представники банку ситуацію поки не коментують.
Інші збої в українських банках
Нагадаємо, раніше у мобільному застосунку "Приват24" стався збій.
Тоді спостерігались складнощі при створенні платежів та оновленні виписок.