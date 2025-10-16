ua en ru
Головна » Новини » Надзвичайні події

У monobank стався збій: що не працює

Четвер 16 жовтня 2025 11:11
Фото: у роботі Monobank стався збій (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У мобільному застосунку monobank сьогодні, 16 жовтня, стався збій. Користувачі не можуть отримати доступу до сервісу.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Наразі клієнти не можуть скористатися можливостями мобільного застосунка – під час спроби входу система видає повідомлення про помилку.

Представники банку ситуацію поки не коментують.



Інші збої в українських банках

Нагадаємо, раніше у мобільному застосунку "Приват24" стався збій.

Тоді спостерігались складнощі при створенні платежів та оновленні виписок.

