У monobank стався збій: що не працює

У мобільному застосунку monobank сьогодні, 16 жовтня, стався збій. Користувачі не можуть отримати доступу до сервісу.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Наразі клієнти не можуть скористатися можливостями мобільного застосунка – під час спроби входу система видає повідомлення про помилку. Представники банку ситуацію поки не коментують.