Главная » Новости » Происшествия

В Monobank произошел сбой: что не работает

Четверг 16 октября 2025 11:11
В Monobank произошел сбой: что не работает Фото: в работе Monobank произошел сбой (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 16 октября, в мобильном приложении Monobank произошел сбой из-за большой нагрузки. Пользователи не могут получить доступ к сервису.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соучредителя банка Олега Гроховского.

Так, сейчас клиенты не могут воспользоваться возможностями мобильного приложения - при попытке входа система выдает сообщение об ошибке.

Обновлено в 11.10

Monobank сообщил о достижении 10 миллионов клиентов и запустил в своем приложении игру "охота на лимоны".

Спрос оказался настолько большим, что всего за первые 10 минут 10 000 пользователей нашли по 10 "лимонов", из-за чего серверы не смогли справиться с нагрузкой.

"Слушайте, вы можете искать их немного медленнее. У нас часть функционала из-за вас сдохла. Вы залезли в таком количестве в такие места, что там никого никогда не было", - сообщил Гороховский.

Monobank является одним из самых популярных банков в Украине. Работает полностью онлайн, поэтому не имеет традиционных отделений, но физическую карту можно получить через точки выдачи, в отделениях "Новой почты" или курьерской доставкой.

Оформить карту можно с помощью мобильного приложения, сфотографировав документы или используя "Дію".

Ранее в Monobank также произошел сбой, тогда фиксировали проблемы в работе мобильного приложения.

Также monobank призвал пользователей перевыпустить карты, чтобы ускорить переход с платежной системы Mastercard и на Visa

