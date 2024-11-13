Monobank закликає українців терміново замінити карти: у чому причина
Monobank оголосив про припинення співпраці з платіжною системою Mastercard і перехід на Visa. Тому українців закликали до кінця року змінити свої картки, надіславши всім клієнтам відповідне сповіщення у додатку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Monobank.
Також у сповіщенні банку пояснюється, що починаючи з 25 листопада, для карток Mastercard більше не буде доступний кешбек.
Відомо, що до кінця 2024 року старі картки взагалі припинять роботу для витрат.
У зв’язку з цим Monobank рекомендує клієнтам заздалегідь замінити свої картки на Visa, аби уникнути незручностей і зберегти всі наявні переваги, такі як кешбек.
Рішення Monobank продиктоване змінами в регулюванні умов для банківських карток, які вплинули на прибутковість банків.
Зокрема, зниження міжбанківської комісії (інтерчейндж) з 1,6% до 0,7%, а також збільшення податку на прибуток банків до 50% значно ускладнили можливості для підтримки вигідних умов для клієнтів.
У партнерстві з Visa Monobank обіцяє зберегти рівень обслуговування і забезпечити всі ті ж умови користування, до яких звикли клієнти.
Важливо зазначити, що для зручності, всі кошти, надіслані на старий номер картки, автоматично надходитимуть на новий рахунок Visa.
Фото: сповіщення Monobank (РБК-Україна)
У матеріалі РБК-Україна ви можете детальніше ознайомитися із тим, як відмова Monobank від співпраці з Mastercard вплине на клієнтів банку.
Також нагадаємо, що у банку з'явилася нова послуга, яка допомагає контролювати рівень ваших витрат. Це особливо корисно для тих клієнтів, які використовують одну картку разом.
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