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У Monobank стався збій: що не працює

Фото: у роботі Monobank стався збій (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Збій у роботі Monobank стався у п'ятницю, 15 березня. Фіксують проблеми у роботі мобільного застосунку.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Деякі користувачі повідомляють, що є проблеми у роботі застосунку Monobank. Зокрема, виникає "помилка" під час входу у застосунок.

Також повідомляється про проблеми з транзакціями. Користувачі не можуть перевести кошти.

У Monobank поки не коментували ситуацію, причина збою - невідома.

 

Хакерські атаки на Monobank

Нагадаємо, 19 січня у застосунку Monobank стався масштабний збій. Застосунок нестабільно працював і видавав помилку під час входу або під час здійснення операцій.

Згодом співзасновник Monobank Олег Гороховський повідомив, що хакери вчинили потужну атаку на банк. Як він пояснив, хакери атакували безперервно.

Крім того, проблеми у роботі Monobank спостерігалися 3 березня. Тоді стався технічний збій.

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