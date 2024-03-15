В Monobank произошел сбой: что не работает

Некоторые пользователи сообщают, что есть проблемы в работе приложения Monobank. В частности, возникает "ошибка" при входе в приложение.

Также сообщается о проблемах с транзакциями. Пользователи не могут перевести деньги.

В Monobank пока не комментировали ситуацию, причина сбоя - неизвестна.

Хакерские атаки на Monobank

Напомним, 19 января в приложении Monobank произошел масштабный сбой. Приложение нестабильно работало и выдавало ошибку во время входа или во время совершения операций.

Позже соучредитель Monobank Олег Гороховский сообщил, что хакеры совершили мощную атаку на банк. Как он объяснил, хакеры атаковали непрерывно.

Кроме того, проблемы в работе Monobank наблюдались 3 марта. Тогда произошел технический сбой.