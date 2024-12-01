У Monobank стався збій в роботі

Monobank є одним з найпопулярніших банків в Україні. Він працює онлайн, а картку можна оформити за кілька хвилин. Monobank не має відділень, але фізичну карту отримати можна.

Нагадаємо, раніше Monobank відмовився від співпраці з Mastercard. РБК-Україна розповідало, як це вплине на клієнтів банку.

Також зазначимо, що Monobank закликав користувачів перевипустити картки, щоб пришвидшити перехід з платіжної системи Mastercard і на Visa

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