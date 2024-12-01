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У Monobank стався збій в роботі

Фото: у роботі Monobank стався збій (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Збій у Monobank стався у неділю, 1 грудня. Фіксують проблеми у роботі мобільного застосунку.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Користувачі банкінгу повідомляють, що виникає проблеми при вході у застосунок. Monobank перестав завантажуватися, у деяких клієнтів не працює авторизація. 

Також деякі користувачі Monobank скаржаться, що не можуть здійснити транзакції.

 

Monobank є одним з найпопулярніших банків в Україні. Він працює онлайн, а картку можна оформити за кілька хвилин. Monobank не має відділень, але фізичну карту отримати можна.

Нагадаємо, раніше Monobank відмовився від співпраці з Mastercard. РБК-Україна розповідало, як це вплине на клієнтів банку.

Також зазначимо, що Monobank закликав користувачів перевипустити картки, щоб пришвидшити перехід з платіжної системи Mastercard і на Visa

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