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В Monobank произошел сбой в работе

Фото: в работе Monobank произошел сбой (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Сбой в Monobank произошел в воскресенье, 1 декабря. Фиксируют проблемы в работе мобильного приложения.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Пользователи банкинга сообщают, что возникают проблемы при входе в приложение. Monobank перестал загружаться, у неккоторых клиентов не работает авторизация.

Некоторые пользователи Monobank жалуются, что не могут совершить транзакции.

 

Monobank является одним из популярнейших банков в Украине. Он работает онлайн, а карту можно оформить за несколько минут. У Monobank нет отделений, но физическую карту получить можно.

Напомним, ранее Monobank отказался от сотрудничества с Mastercard. РБК-Украина рассказывало, как это повлияет на клиентов банка.

Также отметим, что Monobank призвал пользователей перевыпустить карты, чтобы ускорить переход с платежной системы Mastercard и Visa

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