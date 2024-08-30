В Monobank произошел сбой

В мобильном приложении Monobank в пятницу, 30 августа, произошел сбой. Фиксируются проблемы со входом в приложение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приложение Monobank.

По сообщениям пользователей, мобильное приложение Monobank перестало загружаться. Нельзя зайти в приложение, а некоторые фиксируют проблемы с транзакциями.

В самом Monobank пока не прокомментировали информацию о сбое в работе.

Обновлено в 17:17.

Соучредитель банка Олег Гороховский сообщил, что в работе приложения произошел технический сбой.

"У нас технический сбой: (Извините! Исправляем", - написал он в Telegram.

Monobank – это украинский мобильный банк, работающий без физических отделений, предлагая финансовые услуги исключительно через мобильное приложение. Банк был основан в 2017 году