ua en ru
Пт, 30 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Monobank произошел сбой

Пятница 30 августа 2024 17:00
UA EN RU
В Monobank произошел сбой Иллюстративное фото: у Monobank произошел сбой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В мобильном приложении Monobank в пятницу, 30 августа, произошел сбой. Фиксируются проблемы со входом в приложение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приложение Monobank.

По сообщениям пользователей, мобильное приложение Monobank перестало загружаться. Нельзя зайти в приложение, а некоторые фиксируют проблемы с транзакциями.

В самом Monobank пока не прокомментировали информацию о сбое в работе.

Обновлено в 17:17.

Соучредитель банка Олег Гороховский сообщил, что в работе приложения произошел технический сбой.

"У нас технический сбой: (Извините! Исправляем", - написал он в Telegram.

В Monobank произошел сбой

Monobank – это украинский мобильный банк, работающий без физических отделений, предлагая финансовые услуги исключительно через мобильное приложение. Банк был основан в 2017 году

DDoS атаки на Monobank

Напомним, что с вечера пятницы, 16 августа, Monobank оказался под масштабной DDoS-атакой . Позже соучредитель банка Олег Гороховский сообщал, что Monobank находился под DDoS-атакой. Тогда компания получила уже несколько миллиардов запросов

Впоследствии Гороховский уточнил, что во время атаки Monobank получил более 5 миллиардов запросов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Monobank
NEWS
Олещук сделал заявление о крушении F-16 и ответил на нападки Безуглой
Олещук сделал заявление о крушении F-16 и ответил на нападки Безуглой
DAILY
Страх и сомнения Запада. Почему Украине не дают "дальнобойность" для ударов по России
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Страх и сомнения Запада. Почему Украине не дают "дальнобойность" для ударов по России