monobank підбив підсумки новорічної "ялинки"

Україна, Вівторок 06 січня 2026 10:35
monobank підбив підсумки новорічної "ялинки" Фото: monobank підбив підсумки новорічної "ялинки" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

В Різдво monobank запустив традиційну новорічну акцію, під час якої українці могли не тільки задонатити на потреби ЗСУ, а й отримати подарунки. Стали відомі підсумки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Олега Гороховського.

"Результати знову вражають: 2,2 млн користувачів встигли потрусити ялинку! А загалом її трусили 7,7 млн разів і витрусили з неї майже 10 млн гривень. Загалом ялинку трусили 4 роки, 11 місяців і 11 днів", - йдеться в повідомленні за підсумками акції.

Крім того, як зазнчається, українці додатково задонатили 26ʼ813ʼ051 грн.

"Загалом вдалось зібрати 36 762 802 гривні для військових. Це круто! Дякую вам усім! Бригади точно відчують цю підтримку!" - зазначив Гороховський.

Крім того, за його словами, учасники акції витрусили промокоди monoмаркета на загальну суму 25,8 млн грн і забрали всі 4000 platinum-карток із коточіпами.

"Ваші відео теж нас добряче повеселили - наступного тижня відправлятимемо найкумеднішим фотоапарати з мерчем. Також вітаю переможців айфонів за донат. З усіма зв’яжуться колеги з підтримки", - додав Гороховський.

Як повідомлялось, monobank запустив традиційну новорічну акцію, під час якої користувачі можуть донатити на потреби ЗСУ, отримувати бонуси та брати участь у розіграші призів.

