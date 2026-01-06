monobank подвел итоги новогодней "елки"

В Рождество monobank запустил традиционную новогоднюю акцию, во время которой украинцы могли не только задонатить на нужды ВСУ, но и получить подарки. Стали известны итоги.

Об этом сообщает Олег Гороховский.

"Результаты снова впечатляют: 2,2 млн пользователей успели потрясти елку! А в целом ее трясли 7,7 млн раз и вытряхнули из нее почти 10 млн гривен. В общем елку трясли 4 года, 11 месяцев и 11 дней", - говорится в сообщении по итогам акции.

Кроме того, как отмечается, украинцы дополнительно задонатили 26ʼ813ʼ051 грн.

"В целом удалось собрать 36 762 802 гривны для военных. Это круто! Спасибо вам всем! Бригады точно почувствуют эту поддержку!" - отметил Гороховский.

Кроме того, по его словам, участники акции вытряхнули промокоды monoмаркета на общую сумму 25,8 млн грн и забрали все 4000 platinum-карточек с коточипами.

"Ваши видео тоже нас сильно повеселили - на следующей неделе будем отправлять самым забавным фотоаппараты с мерчем. Также поздравляю победителей айфонов за донат. Со всеми свяжутся коллеги по поддержке", - добавил Гороховский.