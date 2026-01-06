ua en ru
Вт, 06 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес

monobank подвел итоги новогодней "елки"

Украина, Вторник 06 января 2026 10:35
UA EN RU
monobank подвел итоги новогодней "елки" Фото: monobank подвел итоги новогодней "елки" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

В Рождество monobank запустил традиционную новогоднюю акцию, во время которой украинцы могли не только задонатить на нужды ВСУ, но и получить подарки. Стали известны итоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Олега Гороховского.

"Результаты снова впечатляют: 2,2 млн пользователей успели потрясти елку! А в целом ее трясли 7,7 млн раз и вытряхнули из нее почти 10 млн гривен. В общем елку трясли 4 года, 11 месяцев и 11 дней", - говорится в сообщении по итогам акции.

Кроме того, как отмечается, украинцы дополнительно задонатили 26ʼ813ʼ051 грн.

"В целом удалось собрать 36 762 802 гривны для военных. Это круто! Спасибо вам всем! Бригады точно почувствуют эту поддержку!" - отметил Гороховский.

Кроме того, по его словам, участники акции вытряхнули промокоды monoмаркета на общую сумму 25,8 млн грн и забрали все 4000 platinum-карточек с коточипами.

"Ваши видео тоже нас сильно повеселили - на следующей неделе будем отправлять самым забавным фотоаппараты с мерчем. Также поздравляю победителей айфонов за донат. Со всеми свяжутся коллеги по поддержке", - добавил Гороховский.

Как сообщалось, monobank запустил традиционную новогоднюю акцию, во время которой пользователи могут донатить на нужды ВСУ, получать бонусы и участвовать в розыгрыше призов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Monobank
Новости
Зеленский ввел Буданова в состав СНБО
Зеленский ввел Буданова в состав СНБО
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка