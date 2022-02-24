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monobank перестал проводить операции в счет кредитных средств

Автор: Сергей Сурепин

Утром 24 февраля monobank перестал проводить операции в счет кредитных средств. Остальные системы банка работают в стандартном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление monobank.

"На текущий момент операции в счет кредитных средств временно приостановлены. Постарайтесь сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Все системы банка работают в стандартном режиме", - сообщили в monobank.

Также информацией поделился один из основателей monobank Олег Гороховский. По его информации, банк работает в обычном режиме.

"Главная цель – сохранность денег вкладчиков и клиентов. Кредитные лимиты временно ограничили. Решаем, как их возвращать", - сообщил Гороховский.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в работе Telegram произошел сбой.

Также РБК-Украина писало, что на Украину совершили новую кибератаку.

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