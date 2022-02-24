monobank перестал проводить операции в счет кредитных средств

"На текущий момент операции в счет кредитных средств временно приостановлены. Постарайтесь сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Все системы банка работают в стандартном режиме", - сообщили в monobank.

Также информацией поделился один из основателей monobank Олег Гороховский. По его информации, банк работает в обычном режиме.

"Главная цель – сохранность денег вкладчиков и клиентов. Кредитные лимиты временно ограничили. Решаем, как их возвращать", - сообщил Гороховский.