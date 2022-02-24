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monobank перестав проводити операції в рахунок кредитних коштів

Автор: Сергій Сурепін

Вранці 24 лютого monobank перестав проводити операції в рахунок кредитних коштів. Решта систем Банку працюють в стандартному режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву monobank.

"На поточний момент операції в рахунок кредитних коштів тимчасово припинені. Постарайтеся зберігати спокій і не піддаватися паніці. Всі системи Банку працюють в стандартному режимі", - повідомили в monobank.

Також інформацією поділився один із засновників monobank Олег Гороховський. За його інформацією, банк працює в звичайному режимі.

"Головна мета-збереження грошей вкладників і клієнтів. Кредитні ліміти тимчасово обмежили. Вирішуємо, як їх повертати", - повідомив Гороховський.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у роботі Telegram стався збій.

Також РБК-Україна писало, що на Україну здійснили нову кібератаку.

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