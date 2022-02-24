На Украину совершили новую кибератаку, - Минцифры
На Украину совершили новую кибератаку, - Минцифры (Фото: Виталий Носач РБК-Украина)
В ночь на 24 февраля на Украину была совершена кибератака. На протяжении всей ночи украинские ведомства защищали киберпростарнство.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.
"Всю ночь мы защищали киберпространство. Атаки на все базовые информационные ресурсы происходили и проходят без остановок. Пока все стабильно. Все команды на местах. Сохраняем спокойствие и не паникуем", - сообщил Михаил Федоров.
Ранее РБК-Украина писало, что на Украину началась массовая DDoS-атака.
Также РБК-Украина сообщало, что на Украину началась новая кибератака.