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На Украину совершили новую кибератаку, - Минцифры

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Четверг 24 февраля 2022 08:10
На Украину совершили новую кибератаку, - Минцифры На Украину совершили новую кибератаку, - Минцифры (Фото: Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Сергей Сурепин

В ночь на 24 февраля на Украину была совершена кибератака. На протяжении всей ночи украинские ведомства защищали киберпростарнство.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

"Всю ночь мы защищали киберпространство. Атаки на все базовые информационные ресурсы происходили и проходят без остановок. Пока все стабильно. Все команды на местах. Сохраняем спокойствие и не паникуем", - сообщил Михаил Федоров.

Ранее РБК-Украина писало, что на Украину началась массовая DDoS-атака.

Также РБК-Украина сообщало, что на Украину началась новая кибератака.

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Кибератака
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