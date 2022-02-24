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В работе Telegram произошел сбой

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Четверг 24 февраля 2022 10:23
В работе Telegram произошел сбой В работе Telegram произошел сбой (Фото: Carl Court/Getty Images)
Автор: Сергей Сурепин

24 февраля в работе Telegram произошел сбой. Мессенджер начал работать с перебоями с 10:00 по киевскому времени.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Жалобы на работу Telegram поступили от украинских пользователей. В частности, сервис плохо работает в Киеве и Харькове.

Также проблемы в работе Telegram фиксируются в России. Пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга жалуются на сбои.

Ранее РБК-Украина писало, что на Украину совершили новую кибератаку.

Также РБК-Украина сообщало, что сайт Кабмина взломали.

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