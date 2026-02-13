monobank оплатить страву за поцілунок: до Дня закоханих запускають акцію в ресторанах

Читайте також: monobank оголосив переможців "Лимонної лихоманки": хто отримав авто, квартиру й мільйон гривень

Так, у День закоханих у закладах-партнерах з’явиться спеціальна "верифікація любові". Щоб скористатися пропозицією, потрібно розрахуватися за чек через QR-коди сервісу Expirenza та сфотографуватися під час поцілунку з коханою людиною. Якщо на фото вдасться показати справжні почуття - банк оплатить одну позицію із замовлення.

Умови участі:

розрахунок має бути здійснений через QR-код Expirenza;

у чеку має бути щонайменше п’ять позицій разом із напоями;

фото потрібно зробити безпосередньо в закладі.

Список ресторанів, які беруть участь в акції, доступний на спеціальній сторінці сервісу.

Окремо в monobank зазначили, що розуміють: вже понад 12 років не всі українці можуть святкувати 14 лютого разом.

"Ми знаємо, що величезна кількість наших захисників і захисниць щодня віддають свої найкращі роки та життя заради того, щоб ми могли жити нормальним життям", - йдеться в повідомленні.

Для тих, хто зустрічає День закоханих без своєї другої половинки передбачена окрема ініціатива.

"Для тих, хто зустрічає 14 лютого без свого захисника - просто надішліть 14 лютого на підтримку ваше спільне фото з ним, і ми пригостимо вас десертом в одному із закладів Expirenza. А з ким і коли його з’їсти - вирішите самі", - констатують в monobank.

У банку додають: акція покликана підтримати теплі емоції та нагадати про важливість близькості навіть у непрості часи.