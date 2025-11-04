monobank объявил победителей "Лимонной лихорадки": кто получил авто, квартиру и миллион гривен

В воскресенье, 2 ноября, monobank подвел итоги акции "Лимонная лихорадка". Главные призы - 1 млн грн, квартира и четыре автомобиля BMW 3 Series - уже нашли своих владельцев.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram Олега Гороховского.

Представители monobank провели торжественное вручение наград победителям акции "Лимонная лихорадка". Среди главных подарков - четыре автомобиля, квартира и чек на миллион гривен.

Фото: победители акции "Лимонная лихорадка" от monobank (t.me/OGoMono)

Событие прошло в праздничной атмосфере. "Все победители выглядели очень счастливым, и мы также радуемся, что лимонное безумие завершилось на чудесной ноте", - отметили в monobank.

Главный приз (1 млн грн) получил директор благотворительного фонда Артем Харченко.

Фото: главный приз получил Артем Харченко (t.me/OGoMono)

Владельцем квартиры стал Юрий Хорошун, которому вручили сертификат и ключи от нового жилья.

Фото: квартира досталась Юрию Хорошуну (t.me/OGoMono)

Ключи от четырех автомобилей BMW 3 Series получили Валентин Мельник, Олесь Рубиновский, Михаил Михайлик и Елизавета Кушманцева.

Фото: четырем победителям акции вручили ключи от авто BMW 3 Series (t.me/OGoMono)

По данным банка, участие в акции приняли миллионы пользователей. По меньшей мере, один "лимон" собрали 3,54 миллиона человек, десять - более 3,1 миллиона, а пятьдесят - более 740 тысяч. В общей сложности во время игры пользователи собрали более 110 миллионов "лимонов".

Самый быстрый участник справился со сбором всех 50 "лимонов" за 62 минуты. Также в рамках акции 4830 пользователей изменили имя в приложении на "Лимон".