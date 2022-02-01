Monobank очистил Instagram. Банк ищет руководителя соцсетей

В своей странице Instagram компания объявила конкурс на посадку руководителя социальных сетей. Чтобы попробовать себя в роли SMM-менеджера - достаточно написать текст для фотоблога и зарегистрировать его на официальном сайте банка.

"Несколько дней назад мы удалили все посты из Instagram monobank. И хотим вместе с вами выбрать победителя. Мы верим, что где-то есть амбициозный, креативный и понимающий рынок отбитый человек, но он не может пробиться на должность SMM в крупную и крутую компанию", - отметил Гороховский.