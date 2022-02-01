Monobank очистил Instagram. Банк ищет руководителя соцсетей

Украинский необанк Monobank на прошлой неделе почистил собственную страницу Instagram. Компания начала искать руководителя социальных сетей.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу соучредителя Monobank Олега Гороховского.
В своей странице Instagram компания объявила конкурс на посадку руководителя социальных сетей. Чтобы попробовать себя в роли SMM-менеджера - достаточно написать текст для фотоблога и зарегистрировать его на официальном сайте банка.
"Несколько дней назад мы удалили все посты из Instagram monobank. И хотим вместе с вами выбрать победителя. Мы верим, что где-то есть амбициозный, креативный и понимающий рынок отбитый человек, но он не может пробиться на должность SMM в крупную и крутую компанию", - отметил Гороховский.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что вскоре в Украине могут появиться банкоматы от Monobank.