У Monobank появятся банкоматы: фото

В Украине скоро появятся банкоматы Monobank. Стало известно, как они будут выглядеть.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Facebook -страницу одного из сооснователей Monobank Олега Гороховского.

По его словам, у каждого банкомата будет кличка.

"Встречайте! Рыжик, Добби и Царапка!", - написал он и опубликовал фото.

"Предлагайте ваши варианты имен и те кошачьи имена, которые наберут больше всего ваших лайков, достанутся пяти нашим котоматам, а авторы этих пяти комментариев получат наши платиновые карты, монопиво и мерч", - добавил Гороховский.