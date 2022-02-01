Monobank очистив Instagram. Банк шукає керівника соцмереж

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку співзасновника Monobank Олега Гороховського.

У своїй сторінці Instagram компанія оголосила конкурс на посадку керівника соціальних мереж. Аби спробувати себе у ролі SMM-менеджера - достатньо написати текст для фотоблогу й зареєструвати його на офіційному сайті банку.

"Декілька днів тому ми видалили всі пости з Instagram monobank. І хочемо разом із вами вибрати переможця. Ми віримо, що десь є амбітний, креативний і розуміючий ринок відбитий чоловік, але він не може пробитися на посаду SMM у велику та круту компанію", - відзначив Гороховський.