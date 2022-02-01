RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Monobank очистив Instagram. Банк шукає керівника соцмереж

Автор: Сергій Пишкін

Український необанк Monobank минулого тижня почистив власну сторінку Instagram. Компанія почала шукати керівника соціальних мереж.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку співзасновника Monobank Олега Гороховського.

У своїй сторінці Instagram компанія оголосила конкурс на посадку керівника соціальних мереж. Аби спробувати себе у ролі SMM-менеджера - достатньо написати текст для фотоблогу й зареєструвати його на офіційному сайті банку.

"Декілька днів тому ми видалили всі пости з Instagram monobank. І хочемо разом із вами вибрати переможця. Ми віримо, що десь є амбітний, креативний і розуміючий ринок відбитий чоловік, але він не може пробитися на посаду SMM у велику та круту компанію", - відзначив Гороховський.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що незабаром в Україні можуть з'явитися банкомати від Monobank.

Читайте РБК-Україна в Google News
Monobank