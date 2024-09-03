Монголія поставила під удар свою міжнародну суб'єктність, - заява Костіна про відмову від арешту Путіна

Російський диктатор Володимир Путін прибув з візитом до Монголії вчора, 2 вересня. Країна мала його арештувати за ордером МКС, юрисдикцію якого Улан-Батор визнає. Однак Монголія відмовилась від цього, поставивши під удар свою міжнародну суб'єктність.

Про це заявив Генеральний прокурор України Андрій Костін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генпрокурора .

"Сьогодні Путін принизив Монголію, цинічно використавши її як розмінну монету у своїй геополітичній грі", - зазначив він.

У своїй заяві Генпрокурор України нагадав представникам влади Монголії, що здатність дотримуватися своїх зобовʼязань за міжнародним правом - це один з головних критеріїв належності держави до цивілізованого світу.

Костін додав, що надання гарантій безпеки міжнародному злочинцеві підриває суть глобальної правової системи, а також серйозно порушує цінності демократичних країн.

"Відмовою від арешту Путіна Монголія свідомо поставила під удар свою міжнародну суб'єктність", - наголосив він.

Костін нагадав, що Україна добре знає ціну незалежності, тому продовжить активну співпрацю з міжнародними партнерами заради забезпечення справедливого покарання для всіх воєнних злочинців. Це необхідно заради відновлення справедливості для всіх, хто постраждав від агресії РФ.

"Норми міжнародного права створені саме для того, щоб народи у світі не платили кровʼю за свою свободу, як зараз за неї платять українці", - підкреслив він.

Візит Путіна в Монголію

На минулому тижні Кремль анонсував візит російського диктатора до Монголії. Відомо, що туди його запросив президент країни Ухнагійн Хурелсух. Відомо, що Путін під час візиту братиме участь у різноманітних заходах, які присвячені "перемозі радянських і монгольських сил над японцями".

Нагадаємо, що Монголія ратифікувала Римський статут. Це означає, що країна цілком визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, який видав офіційний ордер на арешт російського диктатора. Однак видання Bloomberg повідомляло, що влада Монголії змогла запевнити Путіна у невиконанні ордеру на його арешт. Саме тому Путін насмілився приїхати до країни вчора, 2 вересня.

У МЗС України вже відреагували на рішення Монголії. Спікер відомства Георгій Тихій заявив, що відмова заарештувати Путіна є серйозним ударом по Міжнародному кримінальному суду та системі міжнародного кримінального правосуддя у цілому. Саме тому Україна прагне переконатися, що за подібне Монголію чекатиме відповідальність.