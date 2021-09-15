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В Монголии впервые зафиксировали смерть бобров от коронавируса

Автор: Сергей Пышкин

В Монголии двое бобров погибли после инфицирования коронавирусом. В стране впервые зафиксировали смерть животных от COVID-19.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Синьхуа.

Согласно результатам лабораторных исследований, коронавирус стал причиной гибели двух бобров в стране.

"Это является первым подтвержденным случаем гибели животных в нашей стране из-за коронавирусной инфекции", - заявил эксперт Главного управления ветеринарии страны Адиясурен Тувшинбаяр.

По словам местного инфекциониста, штамм "Дельта" обнаружили еще у семи бобров, которые могли заразиться от своих опекунов. Во время болезни животные страдали из-за кашля, насморка и воспаления слизистой оболочки глаз.

"Сейчас бобры уже полностью излечились от болезни благодаря надлежащему лечению", - отметил инфекционист.

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