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В Монголії вперше зафіксували смерть бобрів від коронавірусу

Автор: Сергій Пишкін

В Монголії двоє бобрів загинули після інфікування коронавірусом. В країні вперше зафіксували смерть тварин від COVID-19.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа.

Згідно з результатами лабораторних досліджень, коронавірус став причиною загибелі двох бобрів в країні.

"Це є першим підтвердженим випадком загибелі тварин в нашій країні через коронавирусну інфекцію", - заявив експерт Головного управління ветеринарії країни Ад'ясуренгійн Тувшинбаяра.

За словами місцевого інфекціоніста, штам "Дельта" виявили ще у семи бобрів, які могли заразитися від своїх опікунів. Під час хвороби тварини страждали через кашель, нежить й запалення слизової оболонки очей.

"Зараз бобри вже повністю вилікувалися від хвороби завдяки належному лікуванню", - відзначив інфекціоніст.

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КоронавірусКоронавірус "Дельта"