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MoneyGram прекратил предоставлять услуги в России

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Суббота 12 марта 2022 16:38
MoneyGram прекратил предоставлять услуги в России Фото: MoneyGram ушел из России (censor.net)
Автор: Антон Федорцив

Система международных денежных переводов MoneyGram стала очередной западной компанией, свернувшей свою деятельность в России после вторжения тамошних войск в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на профиль MoneyGram в Facebook.

Американская компания больше не будет работать на территории РФ. Такой шаг обусловлен войной России против Украины.

"Поскольку гуманитарный кризис в регионе продолжает обостряться, мы оповещаем наших клиентов и агентов о нашем решении приостановить предоставление услуг в России", – говорится в заявлении MoneyGram.

В то же время компания подтвердила намерения продолжать работу в Украине. Кроме того, MoneyGram увеличила поддержку фонда Save the Children, средства из которого пойдут на помощь украинцам.

Напомним, что компания Imperva выключила свои сервисы кибербезопасности в России и Беларуси.

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