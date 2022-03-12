MoneyGram прекратил предоставлять услуги в России
Система международных денежных переводов MoneyGram стала очередной западной компанией, свернувшей свою деятельность в России после вторжения тамошних войск в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на профиль MoneyGram в Facebook.
Американская компания больше не будет работать на территории РФ. Такой шаг обусловлен войной России против Украины.
"Поскольку гуманитарный кризис в регионе продолжает обостряться, мы оповещаем наших клиентов и агентов о нашем решении приостановить предоставление услуг в России", – говорится в заявлении MoneyGram.
В то же время компания подтвердила намерения продолжать работу в Украине. Кроме того, MoneyGram увеличила поддержку фонда Save the Children, средства из которого пойдут на помощь украинцам.
Напомним, что компания Imperva выключила свои сервисы кибербезопасности в России и Беларуси.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.