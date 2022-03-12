MoneyGram припинив надавати послуги в Росії
Система міжнародних грошових переказів MoneyGram стала черговою західною компанією, що згорнула свою діяльність в Росії після вторгнення тамтешніх військ до України.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на профіль MoneyGram у Facebook.
Американська компанія більше не працюватиме в РФ. Такий крок зумовлений війною Росії проти України.
"Оскільки гуманітарна криза в регіоні продовжує загострюватися, ми сповіщаємо наших клієнтів і агентів про наше рішення призупинити надання послуг в Росії", – йдеться у заяві MoneyGram.
Натомість компанія підтвердила наміри продовжувати роботу в Україні. Окрім того, MoneyGram збільшила підтримку фонду Save the Children, кошти з якого підуть на допомогу українцям.
Нагадаємо, що компанія Imperva вимкнула свої сервіси кібербезпеки в Росії та Білорусі.
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