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MoneyGram припинив надавати послуги в Росії

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Субота 12 березня 2022 16:38
MoneyGram припинив надавати послуги в Росії Фото: MoneyGram пішов із Росії (censor.net)
Автор: Антон Федорців

Система міжнародних грошових переказів MoneyGram стала черговою західною компанією, що згорнула свою діяльність в Росії після вторгнення тамтешніх військ до України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на профіль MoneyGram у Facebook.

Американська компанія більше не працюватиме в РФ. Такий крок зумовлений війною Росії проти України.

"Оскільки гуманітарна криза в регіоні продовжує загострюватися, ми сповіщаємо наших клієнтів і агентів про наше рішення призупинити надання послуг в Росії", – йдеться у заяві MoneyGram.

Натомість компанія підтвердила наміри продовжувати роботу в Україні. Окрім того, MoneyGram збільшила підтримку фонду Save the Children, кошти з якого підуть на допомогу українцям.

Нагадаємо, що компанія Imperva вимкнула свої сервіси кібербезпеки в Росії та Білорусі.

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