Imperva отключила все сервисы кибербезопасности в России и Беларуси
Фото: Imperva отключила все сервисы кибербезопасности в России и Беларуси (Фото flickr.com)
Компания Imperva заявила о выходе из России и Белоруссии. Также она отключила все сервисы кибербезопасности.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
Во время выхода компания отключила все сервисы и услуги по кибербезопасности на территории России и Беларуси, а именно:
- веб-приложения;
- предотвращение DDoS-атак;
- кэширование контента;
- защита облачных хранилищ;
- безопасность данных;
- защита от рисков.
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