ru ua
Сб, 12 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Imperva отключила все сервисы кибербезопасности в России и Беларуси

Новина українською →
Суббота 12 марта 2022 15:55
Imperva отключила все сервисы кибербезопасности в России и Беларуси Фото: Imperva отключила все сервисы кибербезопасности в России и Беларуси (Фото flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Imperva заявила о выходе из России и Белоруссии. Также она отключила все сервисы кибербезопасности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Во время выхода компания отключила все сервисы и услуги по кибербезопасности на территории России и Беларуси, а именно:

  • веб-приложения;
  • предотвращение DDoS-атак;
  • кэширование контента;
  • защита облачных хранилищ;
  • безопасность данных;
  • защита от рисков.

Война России против Украины продолжается семнадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина
NEWS
Арестович: стратегический перелом наступил, но это еще не означает конец войны
Арестович: стратегический перелом наступил, но это еще не означает конец войны
DAILY
Игорь Терехов: Не знаю, что в голове у Путина. Но Харьков мужественно стоит
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Игорь Терехов: Не знаю, что в голове у Путина. Но Харьков мужественно стоит