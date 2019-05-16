На монетизацию субсидий направили почти 6 млрд гривен, - Гройсман

На монетизацию субсидий правительство направило 5,7 млрд грн. Об этом в эфире канал "Украина" сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщили в пресс-службе правительства.

Гройсман отметил, что процесс монетизации коммунальных субсидий и льгот – это не разовая акция, а планомерный процесс, который начался и будет продолжен.

"Статистика говорит следующее: мы монетизировали субсидии для 3,4 млн домохозяйств. На это направлено 5,7 млрд грн", - сказал премьер-министр.

Кроме этого, он обратил внимание, что опыт монетизации субсидий будет учтен и при монетизации других льгот. Работа в этом направлении начнется, по словам главы правительства, уже с октября текущего года.

Напомним, что с 1 марта 2019 года субсидии начали выплачивать деньгами. Монетизированые субсидии пенсионерам выплачивают вместе с пенсией через банк или Укрпочтой. Остальные получают субсидии через Ощадбанк.

По данным Госстата, субсидии для возмещения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг в марте 2019 года получали 3897,6 тыс. домохозяйств. По расчетам правительства, пенсионеры составляют около 75% среди получателей субсидий.