Монетизация льгот за проезд и коммуналку: Рада рассмотрит закон уже осенью

Глава комитета Верховной рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова рассказала, что законопроект Кабинета министров о монетизации льгот за проезд и коммуналку еще не готов к рассмотрению в сессионном зале. Рада рассмотрит его на следующей сессии осенью.

"Мы просим снять законопроект №5651 с рассмотрения, это законопроект Кабмина о льготах по оплате проезда и других льгот. Третий альтернативный законопроект к нему внесен 1 июля этого года", - сказала нардеп.

Комитет просит отложить рассмотрение документа на следующую сессию.

"Учитывая ограниченные временные рамки и отсутствие выводов антикоррупционного и комитета по вопросам европейской интеграции и невозможности прокоммуницировать со стейкхолдерами, мы предлагаем отложить его рассмотрение на шестую сессию", - добавила депутат.