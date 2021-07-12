Монетизація пільг за проїзд та комуналку: Рада розгляне закон уже восени

Глава комітету Верховної ради з питань соціальної політики Галина Третьякова розповіла, що законопроект Кабінету міністрів про монетизацію пільг за проїзд та комуналку ще не готовий до розгляду у сесійній залі. Рада розгляне його на наступній сесії восени.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання погоджувальної ради ВР.
"Ми просимо зняти законопроект №5651 з розгляду, це законопроект Кабміну щодо пільг з оплати проїзду та деяких інших пільг. Третій альтернативний законопроект до нього внесений 1 липня цього року", - сказала нардеп.
Комітет просить відкласти розгляд документу на наступну сесію.
"Враховуючи обмежені часові рамки та відсутність висновків антикорупційного та комітету з питань європейської інтеграції і неможливості прокомунікувати із стейкхолдерами, ми пропонуємо відкласти його розгляд на шосту сесію", - додала депутат.
Нагадаємо, на початку червня Кабінет міністрів схвалив проект закону щодо пільг з оплати проїзду та деяких інших пільг, що передбачає передачу повноважень органам місцевої влади та надання пільг у грошовій формі.
Міністр соцполітики Марина Лазебна в інтерв’ю РБК-Україна повідомила, що Міністерство соціальної політики планує монетизувати пільги на проїзд для українців. Відповідний механізм пропонують запровадити місцевій владі.