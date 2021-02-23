Facebook отменит ограничения для новостей в Австралии
Facebook восстановит доступ австралийских СМИ в соцсеть после того, как власти страны предложили поправки к закону, призванному заставить технических гигантов платить за медиа-контент, что отражается на их платформах.
Об этом заявил во вторник глава управления казной Астралии Джош Фриденберг, передает Reuters.
Австралия и группа социальных сетей оказались в конфликтной ситуации более недели назад после того, как правительство приняло законодательство, которое бросало вызов доминированию Facebook и Alphabet Inc на рынке новостного контента. Согласно закону, соцсеть должна была платить за размещение на ее страницах новостей. Из-за этого Facebook заблокировал весь контент новостей и несколько аккаунтов правительства и управления по чрезвычайным ситуациям.
Но после серии переговоров между Фриденбергом и генеральным директором Facebook Марком Цукербергом на выходных было заключено соглашение.
Австралия предложит четыре поправки, которые должны изменить обязательный арбитражный механизм, из-за которого технические гиганты не могут договориться с издателями о справедливой оплате за показ новостей.
"Мы удовлетворены тем, что правительство Австралии согласилось на ряд изменений и гарантий, касающихся наших основных проблем в области разрешения коммерческих соглашений, которые признают ценность, которую предоставляет наша платформа для издателей, по сравнению со стоимостью, которую мы получаем от них", - говорится в сообщении Facebook.
Поправки включают двухмесячный период посредничества до вмешательства назначенного правительством арбитра, что предоставляет сторонам больше времени для заключения частной сделки.
Поправки также включают правило, согласно которому учитывается вклад интернет-компании в "устойчивость австралийской индустрии новостей" через имеющиеся соглашения.
"Эти поправки окажут дополнительную ясность цифровым платформам и компаниям из медиа-бизнеса относительно способа функционирования кодекса и укрепят основу для обеспечения справедливого вознаграждения для медиа-компаний", - отметил Фриденберг.
Напомним, ранее стало известно, что Facebook заблокировал пользователям возможность в Австралии просматривать и обмениваться новостями. Так соцсеть ответила на законопроект австралийской власти, который заставит Google и Facebook платить медиа за оригинальный контент.
После этого премьер Австралии Скотт Моррисон заявил, что ограничения, которые ввела компания Facebook для австралийских пользователей, возмущают. Однако он подчеркнул, что цифровым корпорациям не удастся давить на парламент страны.