Facebook отменит ограничения для новостей в Австралии

Facebook восстановит доступ австралийских СМИ в соцсеть после того, как власти страны предложили поправки к закону, призванному заставить технических гигантов платить за медиа-контент, что отражается на их платформах.

Об этом заявил во вторник глава управления казной Астралии Джош Фриденберг, передает Reuters .

Австралия и группа социальных сетей оказались в конфликтной ситуации более недели назад после того, как правительство приняло законодательство, которое бросало вызов доминированию Facebook и Alphabet Inc на рынке новостного контента. Согласно закону, соцсеть должна была платить за размещение на ее страницах новостей. Из-за этого Facebook заблокировал весь контент новостей и несколько аккаунтов правительства и управления по чрезвычайным ситуациям.

Но после серии переговоров между Фриденбергом и генеральным директором Facebook Марком Цукербергом на выходных было заключено соглашение.

Австралия предложит четыре поправки, которые должны изменить обязательный арбитражный механизм, из-за которого технические гиганты не могут договориться с издателями о справедливой оплате за показ новостей.

"Мы удовлетворены тем, что правительство Австралии согласилось на ряд изменений и гарантий, касающихся наших основных проблем в области разрешения коммерческих соглашений, которые признают ценность, которую предоставляет наша платформа для издателей, по сравнению со стоимостью, которую мы получаем от них", - говорится в сообщении Facebook.

Поправки включают двухмесячный период посредничества до вмешательства назначенного правительством арбитра, что предоставляет сторонам больше времени для заключения частной сделки.

Поправки также включают правило, согласно которому учитывается вклад интернет-компании в "устойчивость австралийской индустрии новостей" через имеющиеся соглашения.

"Эти поправки окажут дополнительную ясность цифровым платформам и компаниям из медиа-бизнеса относительно способа функционирования кодекса и укрепят основу для обеспечения справедливого вознаграждения для медиа-компаний", - отметил Фриденберг.