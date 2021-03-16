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Монетизація через підписку: Facebook запустить платформу для письменників і журналістів

Новость на русском → США, Вівторок 16 березня 2021 21:57
Монетизація через підписку: Facebook запустить платформу для письменників і журналістів Ілюстративне фото: соцмережа Facebook (РБК-Україна)
Автор: Андрій Василюк

Компанія Facebook найближчими місяцями запустить нову видавничу платформу в США, яка дозволить незалежним письменникам та журналістам охопити нову аудиторію та монетизувати свою роботу за допомогою електронних бюлетенів та окремих веб-сайтів.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що останнім часом все більше письменників та журналістів долучаються до електронних розсилок новин, надаючи перевагу редакційній свободі.

Нова платформа Facebook дозволить авторам робити монетизацію за допомогою підписки з можливістю інтегрувати сторінки Facebook, а також створювати групи для взаємодії зі своїми підписниками.

Найбільша у світі соціальна мережа пообіцяла минулого місяця інвестувати щонайменше 1 мільярд доларів в індустрію новин протягом наступних трьох років після гучного протистояння з урядом Австралії щодо оплати за новинний контент.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Facebook заблокував можливість користувачам в Австралії переглядати та обмінюватися новинами. Так соцмережа відповіла на законопроєкт австралійської влади, який змусить Google і Facebook платити медіа за оригінальний контент.

Згодом уряд Австралії і соцмережа дійшли згоди. Facebook відновив доступ австралійських ЗМІ до соцмережі після того, як влада країни запропонувала поправки до закону, покликаного змусити технічних гігантів платити за медіа-вміст, що відображається на їхніх платформах.

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