Вместо Монастырского: в Раде принес присягу новый депутат
Новым депутатом Верховной рады стал Антон Швачко из "Слуги народа". Он занял место Дениса Монастырского, которого в июле назначили главой Министерства внутренних дел (МВД).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание парламента.
Рада досрочно прекратила депутатские полномочия Монастырского, а 23 июля ЦИК признал Швачко избранным народным депутатом как следующего по очередности в списке "СН" кандидата (№139).
Во время сегодняшнего заседания он принес присягу на верность народу Украины.
"Клянусь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников", - сказал нардеп с трибуны парламента.
Ранее стало известно, что Монастырский сформировал свою команду в Министерстве внутренних дел и рассказал, кто в нее вошел.