Вместо Монастырского: в Раде принес присягу новый депутат

Новым депутатом Верховной рады стал Антон Швачко из "Слуги народа". Он занял место Дениса Монастырского, которого в июле назначили главой Министерства внутренних дел (МВД).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание парламента.

Рада досрочно прекратила депутатские полномочия Монастырского, а 23 июля ЦИК признал Швачко избранным народным депутатом как следующего по очередности в списке "СН" кандидата (№139). Во время сегодняшнего заседания он принес присягу на верность народу Украины. "Клянусь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников", - сказал нардеп с трибуны парламента.