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Замість Монастирського: в Раді склав присягу новий депутат

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Вівторок 07 вересня 2021 12:40
Замість Монастирського: в Раді склав присягу новий депутат Фото: народний депутат Антон Швачко (facebook.com/Anton Shvachko)
Автор: Инна Собора

Новим депутатом Верховної ради став Антон Швачко зі "Слуги народу". Він зайняв місце Дениса Монастирського, якого в липні призначили главою Міністерства внутрішніх справ (МВС).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання парламенту.

Парламент достроково припинив депутатські повноваження Монастирського, а 23 липня ЦВК визнала Швачка обраним народним депутатом як наступного за черговістю у списку "СН" кандидата (№139).

Під час сьогоднішнього засідання він склав присягу на вірність народу України.

"Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників", - сказав новообраний нардеп з трибуни парламенту.

Раніше стало відомо, що Монастирський сформував свою команду в Міністерстві внутрішніх справ та розповів, хто до неї увійшов.

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