Замість Монастирського: в Раді склав присягу новий депутат
Новим депутатом Верховної ради став Антон Швачко зі "Слуги народу". Він зайняв місце Дениса Монастирського, якого в липні призначили главою Міністерства внутрішніх справ (МВС).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання парламенту.
Парламент достроково припинив депутатські повноваження Монастирського, а 23 липня ЦВК визнала Швачка обраним народним депутатом як наступного за черговістю у списку "СН" кандидата (№139).
Під час сьогоднішнього засідання він склав присягу на вірність народу України.
"Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників", - сказав новообраний нардеп з трибуни парламенту.
Раніше стало відомо, що Монастирський сформував свою команду в Міністерстві внутрішніх справ та розповів, хто до неї увійшов.