Монастырский представил свою команду: кто получил кресла в МВД

Министр внутренних дел Денис Монастырский сформировал свою команду в Министерстве внутренних дел. Он рассказал сегодня, кто в нее вошел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД .

Кто в команде монастырского

Евгений Енин - заместитель главы МВД, который до этого работал в должности заместителя министра иностранных дел.

Богдан Драпьятый - заместитель по вопросам связей с ВР и работы сервисных центров МВД.

Мэри Акопян - заместитель министра по координации международной деятельности МВД.

Александр Гогиашвили - отвечает за работу по формированию государственной политики системы МВД.

Игорь Бондаренко - отвечает за цифровую трансформацию и цифровизацию сервисов системы МВД.

Сергей Гончаров - заместитель министра по направлению реализации международных проектов.

Екатерина Павличенко - отвечает за направление соблюдения прав человека и противодействия гендерному насилию.

Отметим, что Гогиашвили, Гончаров и Павличенко уже работали в МВД во время руководства предыдущего министра Арсена Авакова. Они остались на своих же должностях.