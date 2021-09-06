Монастырский представил свою команду: кто получил кресла в МВД
Министр внутренних дел Денис Монастырский сформировал свою команду в Министерстве внутренних дел. Он рассказал сегодня, кто в нее вошел.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.
Кто в команде монастырского
Евгений Енин - заместитель главы МВД, который до этого работал в должности заместителя министра иностранных дел.
Богдан Драпьятый - заместитель по вопросам связей с ВР и работы сервисных центров МВД.
Мэри Акопян - заместитель министра по координации международной деятельности МВД.
Александр Гогиашвили - отвечает за работу по формированию государственной политики системы МВД.
Игорь Бондаренко - отвечает за цифровую трансформацию и цифровизацию сервисов системы МВД.
Сергей Гончаров - заместитель министра по направлению реализации международных проектов.
Екатерина Павличенко - отвечает за направление соблюдения прав человека и противодействия гендерному насилию.
Отметим, что Гогиашвили, Гончаров и Павличенко уже работали в МВД во время руководства предыдущего министра Арсена Авакова. Они остались на своих же должностях.