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Вместо Монастырского: правоохранительный комитет Рады возглавил Ионушас

Автор: Артем Горовенко

Комитет Верховной рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности возглавил нардеп от "Слуги народа" Сергей Ионушас. Он назначен вместо Дениса Монастырского, который стал министром внутренних дел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию пленарного заседания.

Назначение Ионушаса главой правоохранительного комитета поддержали 269 нардепов. Заместителем главы комитета стал еще один нардеп от "Слуги народа" Вячеслав Медяник.

Кроме того, народного депутата Александра Санченко назначили членом комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, а нардепа Антона Швачку - членом комитета по вопросам свободы слова.

Отметим, Ионушас весной 2020 года был среди троих кандидатов на должность генерального прокурора, но пост в итоге получила Ирина Венедиктова.

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Денис МонастырскийВерховная рада