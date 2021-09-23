Замість Монастирського: правоохоронний комітет Ради очолив Іонушас

Комітет Верховної ради України з питань правоохоронної діяльності очолив нардеп від "Слуги народу" Сергій Іонушас. Він призначений замість Дениса Монастирського, який став міністром внутрішніх справ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію пленарного засідання.
Призначення Іонушаса головою правоохоронного комітету підтримали 269 нардепів. Заступником голови комітету став ще один нардеп від "Слуги народу" В'ячеслав Медяник.
Крім того, народного депутата Олександра Санченка призначили членом комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, а нардепа Антона Швачку - членом комітету з питань свободи слова.
Відзначити, Іонушас навесні 2020 року був серед трьох кандидатів на посаду генерального прокурора, але пост у підсумку отримала Ірина Венедіктова.