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Монастырский не знал о наличии видео с Трухиным. Его утечку уже расследуют

Автор: Артем Горовенко

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что не знал о наличии видео с боди-камеры патрульного, который был на месте скандального ДТП с нардепом Александром Трухиным в августе 2021 года. На сегодня проводится служебное расследование, в том числе насчет утечки этой записи в СМИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

"Что касается самого видео, я сам был чрезвычайно поражен его появлением, потому что когда мне докладывали о ДТП в августе, мне сказали, что по словам свидетелей, были разные данные, кто был за рулем. Поэтому следователь направил ходатайство в прокуратуру с предложением передать дело для исследования в ГБР", - отметил Монастырский.

По его словам, еще летом не все экипажи патрульной полиции были оборудованы боди-камерами, поэтому в сентябре провели тендер и закупили 16 000 камер.

"На то время мне сказали, что этих записей нет. Поэтому сейчас проводится служебное расследование Национальной полицией, я думаю, что они прокомментируют в ближайшее время, каким образом и как это видео могло быть передано", - добавил министр.

Речь идет о резонансом ДТП, в котором пострадали несколько человек, в том числе глава комитета арбитров УАФ Лучано Луччи. По показаниям свидетелей, за рулем автомобиля, который устроил аварию на Бориспольской трассе, якобы был нардеп Александр Трухин, причем с признаками алкогольного опьянения.

Напомним, на этой неделе появилось видео с боди-камеры патрульного полицейского, на котором видно, что Трухин пытался покинуть место ДТП и предлагал за это взятку. На фоне этого скандала нардепа исключили из фракции "Слуги народа" и из партии.

Государственном бюро расследований заявили, что до опубликования в СМИ этого видео не было у следствия.

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ДТПДенис Монастырский