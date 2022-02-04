Монастырский не знал о наличии видео с Трухиным. Его утечку уже расследуют

"Что касается самого видео, я сам был чрезвычайно поражен его появлением, потому что когда мне докладывали о ДТП в августе, мне сказали, что по словам свидетелей, были разные данные, кто был за рулем. Поэтому следователь направил ходатайство в прокуратуру с предложением передать дело для исследования в ГБР", - отметил Монастырский.

По его словам, еще летом не все экипажи патрульной полиции были оборудованы боди-камерами, поэтому в сентябре провели тендер и закупили 16 000 камер.

"На то время мне сказали, что этих записей нет. Поэтому сейчас проводится служебное расследование Национальной полицией, я думаю, что они прокомментируют в ближайшее время, каким образом и как это видео могло быть передано", - добавил министр.

Речь идет о резонансом ДТП, в котором пострадали несколько человек, в том числе глава комитета арбитров УАФ Лучано Луччи. По показаниям свидетелей, за рулем автомобиля, который устроил аварию на Бориспольской трассе, якобы был нардеп Александр Трухин, причем с признаками алкогольного опьянения.