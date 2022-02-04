Монастирський не знав про наявність відео з Трухіним. Його витік вже розслідують

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що не знав про наявність Відео з боді-камери патрульного, який був на місці скандальної ДТП з нардепом Олександром Трухіним в серпні 2021 року. На сьогодні проводиться службове розслідування, в тому числі щодо витоку цього запису в ЗМІ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.
"Що стосується самого відео, я сам був надзвичайно вражений його появою, тому що коли мені доповідали про ДТП в серпні, мені сказали, що за словами свідків, були різні дані, хто був за кермом. Тому слідчий направив клопотання в прокуратуру з пропозицією передати справу для дослідження в ДБР", - зазначив Монастирський.
За його словами, ще влітку не всі екіпажі патрульної поліції були обладнані боді-камерами, тому у вересні провели тендер і закупили 16 000 камер.
"На той час мені сказали, що цих записів немає. Тому зараз проводиться службове розслідування Національною поліцією, я думаю, що вони прокоментують найближчим часом, яким чином і як це відео могло бути передано", - додав міністр.
Йдеться про резонансну ДТП, в якій постраждали кілька осіб, у тому числі голова комітету арбітрів УАФ Лучано Луччі. За свідченнями свідків, за кермом автомобіля, який влаштував аварію на Бориспільській трасі, нібито був нардеп Олександр Трухін, причому з ознаками алкогольного сп'яніння.
Нагадаємо, цього тижня з'явилося відео з боді-камери патрульного поліцейського, на якому видно, що Трухін намагався залишити місце ДТП і пропонував за це хабар. На тлі цього скандалу нардепа виключили з фракції "Слуги народу" і з партії.
Державному бюро розслідувань заявили, що до опублікування в ЗМІ цього відео не було у слідства.