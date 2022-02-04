Монастирський не знав про наявність відео з Трухіним. Його витік вже розслідують

"Що стосується самого відео, я сам був надзвичайно вражений його появою, тому що коли мені доповідали про ДТП в серпні, мені сказали, що за словами свідків, були різні дані, хто був за кермом. Тому слідчий направив клопотання в прокуратуру з пропозицією передати справу для дослідження в ДБР", - зазначив Монастирський.

За його словами, ще влітку не всі екіпажі патрульної поліції були обладнані боді-камерами, тому у вересні провели тендер і закупили 16 000 камер.

"На той час мені сказали, що цих записів немає. Тому зараз проводиться службове розслідування Національною поліцією, я думаю, що вони прокоментують найближчим часом, яким чином і як це відео могло бути передано", - додав міністр.

Йдеться про резонансну ДТП, в якій постраждали кілька осіб, у тому числі голова комітету арбітрів УАФ Лучано Луччі. За свідченнями свідків, за кермом автомобіля, який влаштував аварію на Бориспільській трасі, нібито був нардеп Олександр Трухін, причому з ознаками алкогольного сп'яніння.