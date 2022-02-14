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Монастырский об угрозе вторжения РФ: если какой-то "гиркин" попытается - он будет расстрелян

Новина українською →
Понедельник 14 февраля 2022 14:12
Монастырский об угрозе вторжения РФ: если какой-то "гиркин" попытается - он будет расстрелян Фото: глава МВД Украины Денис Монастырский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский обратился к украинцам на фоне угрозы вторжения России. Он заявил, что 300 тысяч полицейских, нацгвардейцев, пограничников и спасателей ежедневно несут службу по защите внутренней безопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение.

"Несмотря на любые заявления о возможных агрессивных действиях со стороны Российской Федерации, никто не паникует и не боится! Каждый просто выполняет свою работу для покоя украинцев", - заявил министр.

Он подчеркнул, что МВД не допустит повторения сценария весны 2014 года в Харькове, Луганске, Донецке, а также в Славянске.

"Если какой-то "гиркин" попытается захватить админздания, он будет расстрелян нашим спецназом без предупреждений и каких-либо колебаний", - заявил Монастырский.

В то же время министр призвал украинцев сохранять спокойствие и не паниковать.

"Сейчас не 2014 год. Украина стала сильнее и организованнее", - добавил он.

Напомним, на фоне угрозы нового вторжения РФ премьер Украины Денис Шмыгаль выступил с обращением к украинцам.

А министр обороны и главнокомандующий ВСУ заверили украинцев в готовности армии дать отпор российскому агрессору.

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Министерство внутренних дел Украины Денис Монастырский Вторжение России в Украину
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