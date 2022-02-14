Монастырский об угрозе вторжения РФ: если какой-то "гиркин" попытается - он будет расстрелян
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский обратился к украинцам на фоне угрозы вторжения России. Он заявил, что 300 тысяч полицейских, нацгвардейцев, пограничников и спасателей ежедневно несут службу по защите внутренней безопасности Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение.
"Несмотря на любые заявления о возможных агрессивных действиях со стороны Российской Федерации, никто не паникует и не боится! Каждый просто выполняет свою работу для покоя украинцев", - заявил министр.
Он подчеркнул, что МВД не допустит повторения сценария весны 2014 года в Харькове, Луганске, Донецке, а также в Славянске.
"Если какой-то "гиркин" попытается захватить админздания, он будет расстрелян нашим спецназом без предупреждений и каких-либо колебаний", - заявил Монастырский.
В то же время министр призвал украинцев сохранять спокойствие и не паниковать.
"Сейчас не 2014 год. Украина стала сильнее и организованнее", - добавил он.
Напомним, на фоне угрозы нового вторжения РФ премьер Украины Денис Шмыгаль выступил с обращением к украинцам.
А министр обороны и главнокомандующий ВСУ заверили украинцев в готовности армии дать отпор российскому агрессору.