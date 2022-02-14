Монастирський про загрозу вторгнення РФ: якщо якийсь "гіркін" спробує - він буде розстріляний

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський звернувся до українців на тлі загрози вторгнення Росії. Він заявив, що 300 тисяч поліцейських, нацгвардійців, прикордонників і рятувальників щодня несуть службу по захисту внутрішньої безпеки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення.

"Попри будь-які заяви про можливі агресивні дії з боку Російської Федерації, ніхто не панікує і не боїться! Кожен просто виконує свою роботу для спокою українців", - заявив міністр.

Він підкреслив, що МВС не допустить повторення сценарію весни 2014 року в Харкові, Луганську, Донецьку, а також у Слов'янську.

"Якщо якийсь "гіркін" спробує захопити адмінбудівлі, він буде розстріляний нашим спецназом без попереджень і будь-яких коливань", - заявив Монастирський.

Водночас міністр закликав українців зберігати спокій і не панікувати.

"Зараз не 2014 рік. Україна стала сильнішою і організованішою", - додав він.