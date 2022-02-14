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Монастирський про загрозу вторгнення РФ: якщо якийсь "гіркін" спробує - він буде розстріляний

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Понеділок 14 лютого 2022 14:12
Монастирський про загрозу вторгнення РФ: якщо якийсь "гіркін" спробує - він буде розстріляний Фото: глава МВС України Денис Монастирський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський звернувся до українців на тлі загрози вторгнення Росії. Він заявив, що 300 тисяч поліцейських, нацгвардійців, прикордонників і рятувальників щодня несуть службу по захисту внутрішньої безпеки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення.

"Попри будь-які заяви про можливі агресивні дії з боку Російської Федерації, ніхто не панікує і не боїться! Кожен просто виконує свою роботу для спокою українців", - заявив міністр.

Він підкреслив, що МВС не допустить повторення сценарію весни 2014 року в Харкові, Луганську, Донецьку, а також у Слов'янську.

"Якщо якийсь "гіркін" спробує захопити адмінбудівлі, він буде розстріляний нашим спецназом без попереджень і будь-яких коливань", - заявив Монастирський.

Водночас міністр закликав українців зберігати спокій і не панікувати.

"Зараз не 2014 рік. Україна стала сильнішою і організованішою", - додав він.

Нагадаємо, на тлі загрози нового вторгнення РФ прем'єр України Денис Шмигаль виступив зі зверненням до українців.

А міністр оборони і головнокомандувач ЗСУ запевнили українців у готовності армії дати відсіч російському агресору.

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Міністерство внутрішніх справ України Денис Монастирський Вторгнення Росії до України
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