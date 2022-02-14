UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Монастырский: требования для участия в территориальной обороне пересмотрят

Автор: Юлия Бойко

В Украине планируют пересмотреть требования для тех, кто хочет вступить в подразделения территориальной обороны. В том числе для того, чтобы охватить больше категорий населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Дениса Монастырского в эфире программы "Свобода слова".

"С моей точки зрения, территориальная оборона должна стать делом каждого. Мы даже говорили с министром обороны о том, что нужно пересмотреть квалификационные требования для поступления в территориальную оборону. Я знаю, что это планируется сделать, потому что именно это и должно стать объединением сил, которые хотели бы взять участие в обороне своего населенного пункта, области и государства в целом", - отметил он.

По его словам, требования будут скорректированы, в частности, для ветеранов АТО/ООС, которые получили инвалидность в ходе выполнения воинского долга.

"Более того, я думаю, что такие люди должны стать основой территориальной обороны", - добавил министр.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что численность Сил территориальной обороны будет увеличена до 2 млн человек.

До этого РБК-Украина писало, что заработала "горячая линия" территориальной обороны, на которой можно узнать порядок поступления на военную службу по контракту в ее подразделения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны УкраиныДенис МонастырскийВторжение России в Украину