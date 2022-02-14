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Монастирський: вимоги для участі в територіальній обороні переглянуть

Автор: Юлія Бойко

В Україні планують переглянути вимоги для тих, хто хоче вступити до підрозділів територіальної оборони. У тому числі для того, щоб охопити більше категорій населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського в ефірі програми "Свобода слова".

"З моєї точки зору, територіальна оборона повинна стати справою кожного. Ми навіть говорили з міністром оборони про те, що потрібно переглянути кваліфікаційні вимоги для вступу до територіальної оборони. Я знаю, що це планується зробити, тому що саме це і повинно стати об'єднанням сил, які хотіли б взяти участь в обороні свого населеного пункту, області і держави загалом", - зазначив він.

За його словами, вимоги будуть скориговані, зокрема, для ветеранів АТО/ООС, які отримали інвалідність в ході виконання військового обов'язку.

"Більше того, я думаю, що такі люди повинні стати основою територіальної оборони", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що чисельність Сил територіальної оборони буде збільшена до 2 млн осіб.

До цього РБК-Україна писало, що запрацювала "гаряча лінія" територіальної оборони, на якій можна дізнатися порядок вступу на військову службу за контрактом до її підрозділів.

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