Монастырский о расстреле в Днепре: спецкомиссия изучит обстоятельства, возможны кадровые выводы

Глава МВД Денис Монастырский отреагировал на расстрел военнослужащих в Днепре 27 января . Он заявил, что будет создана специальная комиссия для изучения обстоятельств.

В частности, по его словам, будут изучаться обстоятельства прохождения Рябчуком военно медицинской комиссии, его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию.

"По моему приказу будет создана комиссия по изучению обстоятельств, которые могли привести к таким действиям 21-летнего военнослужащего, которого призвали для того, чтобы научить как защищать страну и заботиться о безопасности, а не для того, чтобы он расстреливал своих коллег", - сообщил глава МВД.

Как отметил Монастырский, после изучения условий и обстоятельств, которые привели к трагедии, будут сделаны выводы, "в том числе кадровые".

Что произошло

На территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" военнослужащий Национальной гвардии Украины солдат срочной службы Артем Рябчук, 2001 года рождения (21 год) расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате этого пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения.